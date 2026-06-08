سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر المزيد من العلامات السلبية بالرغم من مكاسبه الاخيرة – توقعات اليوم – 08-06-2026

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر الزوج القادمة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.