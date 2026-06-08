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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 08-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-08 02:20AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد وصوله لمستوى الدعم 0.7040، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية للزوج بتحليلاتنا السابقة، وعلى اثر تماسك هذا الدعم شهد الزوج بعض التذبذب ليحاول من خلاله تعويض جزء من تلك الخسائر، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل تأثره بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته على المدى القصير.