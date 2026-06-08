سعر النفط خام برنت يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 08-06-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد وصوله لمستوى الدعم 0.7040، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية للزوج بتحليلاتنا السابقة، وعلى اثر تماسك هذا الدعم شهد الزوج بعض التذبذب ليحاول من خلاله تعويض جزء من تلك الخسائر، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل تأثره بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته على المدى القصير.