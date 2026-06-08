القمح يهبط لأدنى مستوى في شهرين مع وفرة المعروض العالمي وتراجع الذرة وفول الصويا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين مع بروز احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار محتمل بين إسرائيل وإيران، ما ساعد المعدن النفيس على التعافي من أدنى مستوياته خلال الجلسة، رغم أن بيانات الوظائف الأميركية القوية عززت توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي وحدّت من مكاسب الذهب.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.33% إلى 4343.03 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 23 مارس عند 4268.39 دولار.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.05% إلى 4367.30 دولار للأوقية.

توجهات إيجابية

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين إن كلاً من إسرائيل وإيران “تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار”، مشيراً إلى أن المفاوضات النهائية بشأن “السلام” لا تزال جارية.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى “زانر ميتالز”: “تعافينا من أدنى مستويات التداول الخارجية بفضل الأنباء التي تحدثت عن احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد بين إيران وإسرائيل، وهو ما خفف بعض الضغوط الهبوطية.”

وعادة ما يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن خلال فترات الصراع، لكن أي اتفاق سلام من شأنه أن يخفف مخاطر التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، ويقلل الضغوط على البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الإضرار بالذهب لأنه أصل لا يدر عائداً.

وفي المقابل، حدّ من مكاسب الذهب استمرار قوة الدولار الذي يتداول قرب أعلى مستوياته في نحو شهرين، بعد صدور بيانات وظائف أميركية أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، ما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السلع المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأصبح المتعاملون يسعرون حالياً احتمالاً بنسبة 43% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، مقارنة بنحو 14% فقط قبل شهر، وفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي”.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مايو يوم الأربعاء، يليها تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وقال هان تان، كبير محللي الأسواق لدى “بايبت”، في إشارة إلى لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي: “قد يختبر الذهب بعد ذلك مستوى 4000 دولار المهم نفسياً كدعم رئيسي إذا تلقت الأسواق بيانات تضخم أعلى من المتوقع هذا الأسبوع، أو إذا تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفاً متشدداً بشكل واضح خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.”

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1% إلى 68.52 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1752.87 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1209.29 دولار للأوقية.