الريبل يختبر قوة التعافي مع عودة محدودة لاهتمام المستثمرين الأفراد

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها خلال جلسة الاثنين، بعدما هدأت موجة التوتر عقب تبادل إيران وإسرائيل سلسلة من الضربات العسكرية.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت عقود خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 1.41% لتصل إلى 94.40 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1:03 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي.

كما صعد خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.81% إلى 91.27 دولاراً للبرميل.

تهدئة في الشرق الأوسط

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية لشبكة سي إن بي سي إن طهران أوقفت ضرباتها ضد إسرائيل، لكنها حذرت من استئناف العمليات العسكرية إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أوقفت الضربات حالياً، لكنه أكد أن المعركة ضد إيران وحزب الله “لم تنته بعد”.

وكانت أسعار النفط قد قفزت بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة، بعدما أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على الحملة العسكرية الإسرائيلية في لبنان، في أول هجوم من هذا النوع منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل.

وردت إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، وفق ما أعلنته قوات الدفاع الإسرائيلية عبر منشور على منصة إكس.

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منع تصاعد العنف، إذ قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران وإسرائيل تسعيان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مضيفاً أن المفاوضات الأميركية مع إيران بشأن اتفاق نهائي ما زالت مستمرة.

لكن مسؤولاً إيرانياً مشاركاً في محادثات السلام مع الولايات المتحدة قال لشبكة “إم إس ناو” إن “التوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب لم يعد ممكناً في هذه المرحلة”.

بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الحصار البحري الأميركي والضربات الإسرائيلية في لبنان يشكلان انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أبريل، مضيفاً أن الأصول الأميركية والإسرائيلية في المنطقة أصبحت الآن “أهدافاً مشروعة”.

أوبك+

وفي الوقت نفسه، وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة مستهدفات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو، بحسب بيان صادر عن المنظمة، لتصبح هذه الزيادة الرابعة في حصص الإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز.

وجاءت الزيادة الجديدة مماثلة لزيادة يونيو، والتي كانت قد خُفضت مقارنة بالزيادات الشهرية البالغة 206 آلاف برميل يومياً في مايو وأبريل، بعد خروج الإمارات من المنظمة.