شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 29 مايو إلى 7 يونيو في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وسط حضور ثقافي وإعلامي واسع، وإقبال كبير من الزوار والمهتمين بالشأن الثقافي والمعرفي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن مشاركة المملكة ضيف شرفٍ في المعرض تجسد متانة العلاقات السعودية الماليزية، وما تشهده من تطور في مجالات التعاون الثقافي والمعرفي، والتبادل الحضاري بين البلدين، مشيرا إلى أن المشاركة عززت الحضور الثقافي السعودي دوليا، وأسهمت في بناء جسور التواصل مع المثقفين والناشرين والمهتمين بالمعرفة في ماليزيا وآسيا، وأن ما شهده الجناح السعودي من تفاعل وإقبال يجسد الاهتمام المتزايد بالثقافة السعودية، وما تحمله من تنوع وعمق حضاري. وثمن الواصل الدعم والاهتمام الذي يحظى بهما القطاع الثقافي من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وما وفرته الوزارة من ممكنات أسهمت في تعزيز حضور المملكة الثقافي عالميا، وإبراز المنجز الثقافي السعودي في المحافل الدولية بصورة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدمت المملكة عبر جناحها الذي تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة مشهدا ثقافيا سعوديا متكاملا، جمع بين الأدب والفنون والتراث والمعرفة، من خلال برنامج ثقافي متنوع شمل الندوات الأدبية والثقافية، وفعاليات مصاحبة شملت العروض الفنية والأدائية، وتجارب الحرف التقليدية، والأزياء التراثية، والمخطوطات النادرة، والمستنسخات الأثرية، وسط حضور جماهيري كثيف أبرز حجم الاهتمام الذي حظيت به المشاركة السعودية لدى زوار المعرض.

وامتدت الفعاليات المصاحبة إلى الساحات العامة والمراكز التجارية في كوالالمبور، لتعزيز وصول الثقافة السعودية إلى شرائح أوسع من الجمهور، إضافة إلى تنظيم ليلة العشاء السعودي، التي جمعت نخبة من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين والإعلاميين.

وعلى هامش الفعاليات المصاحبة للجناح تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون لمنصة سماوي، وكذلك جمعية الترجمة السعودية، بما يدعم فرص الشراكة والتبادل الثقافي والمعرفي بين المؤسسات السعودية والماليزية.