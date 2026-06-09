شكرا لقرائتكم خبر أشجار «الياسمين الهندي» ترسم ملامح المشهد الاستوائي في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنسج منطقة جازان ملامحها الطبيعية عبر تنوع نباتي يمتد من السهول الزراعية إلى السواحل والمواقع المفتوحة، في مشهد تتداخل فيه الأشجار والنباتات العطرية مع تفاصيل البيئة المحلية؛ لتمنح المكان حضورا بصريا يعكس ثراء الطبيعة في المنطقة، ويعزز جاذبيتها بوصفها إحدى الوجهات التي تحتفي بالسياحة الطبيعية والتنوع البيئي في المملكة.

وفي هذا المشهد الطبيعي، تبرز أشجار «الياسمين الهندي»، المعروفة علميا باسم «Plumeria»، ويطلق عليها كذلك اسم «البلوميريا»، بوصفها من الأشجار الاستوائية التابعة للفصيلة الدفلية، التي تتلاءم مع الأجواء الدافئة والرطبة، ويتراوح ارتفاعها غالبا بين (4) و(8) أمتار، وقد أسهمت طبيعتها النباتية وروائحها العطرية في تعزيز حضورها ضمن المشاهد الطبيعية بالمواقع المفتوحة والمتنفسات الساحلية؛ لتمنح المكان طابعا بصريا ينسجم مع البيئة الساحلية في جازان، ويستوقف الأهالي والزوار.

وتتفتح أزهار الياسمين الهندي غالبا خلال فصلي الصيف والخريف، في مشاهد نباتية تتناغم فيها الألوان والتكوينات الزهرية، فيما تتدرج ألوانها بين الأبيض، والأبيض المائل إلى الأصفر، والوردي المحمر، إلى جانب ما تتميز به من روائح عطرية هادئة، عززت حضورها بوصفها من أبرز نباتات الزينة العطرية في المواقع المفتوحة والمتنفسات الطبيعية.

وتتميّز الأشجار باستمرار أزهارها لفترات طويلة، إذ لا تكاد بعض الأزهار تذبل حتى تبدأ براعم زهرية جديدة بالظهور؛ مما يمنحها حضورا متجددا على امتداد العام، ويضفي على المواقع المزروعة بها مشاهد طبيعية تتداخل فيها الألوان والعطور مع نسائم الساحل والطبيعة المفتوحة في جازان.

وتعتمد أشجار الياسمين الهندي في تكاثرها على وسائل زراعية متعددة، يأتي في مقدمتها الإكثار بالعقل الطرفية، عبر غرس أجزاء من الأفرع في التربة؛ لتكوين جذور جديدة، إلى جانب استخدام البذور المستخلصة من الأزهار الناضجة وزراعتها في تربة رطبة لإنتاج شتلات جديدة، وهي من الأساليب الزراعية التي أسهمت في انتشار زراعة هذه الأشجار في البيئات الدافئة، ورسّخت حضورها بوصفها من أبرز نباتات الزينة العطرية الملائمة للأجواء الساحلية.

ويعد الياسمين الهندي من أكثر نباتات الزينة انتشارا في المنازل والمواقع العامة، لما يتميز به من سهولة العناية، والقدرة على التأقلم مع الأجواء الدافئة، إلى جانب ما يضفيه من طابع طبيعي وعطري يمنح المواقع المزروعة به أبعادا جمالية تنسجم مع طبيعة المشهد الساحلي في المنطقة.

وتحتضن جازان حضورا لافتا لهذه الأشجار، التي تنمو في الأجواء الحارة والرطبة، وتتكيف مع أشعة الشمس المباشرة؛ لتشكل مشاهد طبيعية تتناغم فيها الألوان مع رطوبة الساحل ونسائم البحر، في صورة تعكس ما تتمتع به المنطقة من تنوع نباتي وجمالي.

ولا يقتصر حضور الياسمين الهندي على قيمته الجمالية فحسب، بل يمتد إلى أهمية اقتصادية، إذ تدخل بعض مكوناته النباتية في صناعة عدد من المركبات الطبية والعطور، إلى جانب استخدامه في تنسيق الممرات والمواقع المفتوحة، بما يعزز جاذبية المشهد الحضري والمتنفسات الطبيعية في المنطقة. وتستوقف أشجار الياسمين الهندي محبي التصوير الطبيعي وهواة التأمل، خاصة في ساعات الصباح الأولى وعند الغروب، حين تنعكس أشعة الشمس على أزهاره في مشاهد تتناغم مع الطبيعة الساحلية، فيما تنبعث روائحه العطرية بهدوء مع حركة الهواء؛ لتمنح المكان أجواء طبيعية تستحضر الهدوء والسكينة.

وتولي أمانة منطقة جازان اهتماما بتعزيز المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء في المدن والمحافظات، من خلال التوسع في زراعة الأشجار والنباتات العطرية بالمرافق العامة والمتنزهات والمواقع المفتوحة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وإضفاء أبعاد جمالية على المشهد العام، إلى جانب دعم المقومات البيئية والسياحية التي تتميز بها المنطقة.