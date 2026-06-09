شكرا لقرائتكم خبر المنتجات الزراعية بنجران.. إنتاج يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت العوامل البيئية والطبيعية والجغرافية في أن تكون منطقة نجران، من أبرز مناطق المملكة في الجانب الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية ورئيسة يعتمد عليها الأهالي منذ القدم، في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

واستفاد المزارعون من طبيعة المنطقة التي ساعدتهم في الاستمرار برفد الأسواق المحلية، إلى جانب التجارب والطرق الزراعية الحديثة والمبتكرة التي برزت في الآونة الأخيرة، المتمثلة في البيوت المحمية، والزراعة العمودية، حيث أسهمت في زيادة الإنتاج وتوفير استهلاك المياه، وهو ما يعكس احترافية مزارعي المنطقة في تطوير الزراعة والعمل على ابتكار واستحداث منتجات زراعية متنوعة خالية من المبيدات والأسمدة الكيميائية (عضوية)، ساعدهم في ذلك ما تمتاز به المنطقة من خصوبة التربة واعتدال الجو ووفرة المياه.

وتعد منطقة نجران غنية وسلة غذائية متنوعة من المحاصيل الزراعية الأساسية التي تجود بها مزارعها من الخضراوات مثل: الطماطم، والخيار، والجزر، والكوسا، والباذنجان، والفلفل بأنواعه، والورقيات التي تزرع في مساحات واسعة مثل: الخس، والكزبرة، والبقدونس، فضلا عن الحمضيات التي تشتهر بها المنطقة مثل: البرتقال، واليوسفي، والجريب فروت، والعنب الأبيض والأسود، والتمور التي يأتي في مقدمتها وأشهرها البياض النجراني، إلى جانب القمح بأنواعه السمرا والصما والزراعي، وغيرها من المنتجات التي ترفد للأسواق المحلية، وتسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي بالمنطقة.

وأسهم فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة بالمنطقة من خلال تقديم الندوات وورش العمل والمحاضرات التوعوية والتثقيفية في إكساب المزارعين مهارات وخبرات لتجاربهم الزراعية، وحققت نتائج ملحوظة، وذلك من خلال تبنيهم ابتكارات وأساليب حديثة أسهمت في رفع جودة الإنتاج، وعززت من الاقتصاد المحلي، وحافظت على بيئة زراعية أكثر استدامة.