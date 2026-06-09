شكرا لقرائتكم خبر القصيم تشهد وفرة في إنتاج الخوخ وسط توسع زراعة الفواكه الموسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل منطقة القصيم تعزيز مكانتها بوصفها من أبرز المناطق الزراعية في المملكة، لما تتميز به من تنوع في إنتاج الخضار والفواكه، حتى أصبحت تعرف بسلة غذاء المملكة، فيما شهدت السنوات الأخيرة توسعا في زراعة عدد من الفواكه الموسمية، من أبرزها التين، والفراولة، والرمان، والتفاح البلدي، والليمون، والعنب، إلى جانب فاكهة الخوخ التي بدأ موسمها حاليا وسط وفرة في الإنتاج وجودة عالية للثمار. وتعد زراعة الخوخ من التجارب الزراعية الواعدة في المنطقة، لما تمثله من إضافة للإنتاج المحلي ودعم للأسواق، إذ يتراوح إنتاج الشجرة الواحدة بين 30 و50 كجم في الموسم. وشهدت مزارع الخوخ في عدد من محافظات ومراكز القصيم بدء عمليات الحصاد والتسويق، بالتزامن مع تدفق الإنتاج إلى الأسواق المحلية ومحال بيع الفواكه، وسط إقبال من المستهلكين على المنتج المحلي الطازج، لما يتميز به من جودة ومذاق وقيمة غذائية.

وأوضح المزارع محمد الهويملي، أن طبيعة مناخ القصيم، إلى جانب استخدام تقنيات الري الحديثة والاهتمام بالمزارع، أسهمت في نجاح زراعة الخوخ وتحسين جودة الإنتاج، مشيرا إلى أن الموسم الحالي يعد من المواسم الجيدة من حيث وفرة المحصول وحجم الثمار. وبين أن البداية كانت بزراعة أكثر من 12 صنفا في «حقل تجارب»، قبل أن يثبت أحد الأصناف نجاحه بشكل مميز، مؤكدا أن أشجار الخوخ تعد الأقل استهلاكا للمياه لكونها من الأشجار متساقطة الأوراق، لكنها تحتاج إلى عناية دقيقة بالتقليم والتغذية ومتابعة الظروف الجوية.