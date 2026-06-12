سعر سهم قو للاتصالات (7040) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 12-06-2026

ارتفع سعر سهم المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي (2250) خلال تداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي جاءت بعد محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.