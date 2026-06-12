سعر سهم مجموعة صافولا (2050) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-06-2026

يواصل سهم مجموعة صافولا (2050) تعزيز مكاسبه ضمن تداولاته اللحظية، مستنداً إلى قوة الاتجاه العام الصاعد على المدى القصير، يحظى السهم بدعم فني حيوي بفضل تحركه بمحاذاة خط ميل يمثل قاعدة متينة، إلى جانب تلقيه دعماً إضافياً من التداول المستمر فوق متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما يؤكد استمرارية القوة الشرائية وسلامة الاتجاه الحالي.

وفي ظل هذا التناغم بين الحركة السعرية والمتوسطات المتحركة، تترقب الأسواق تمديداً جديداً لموجة الصعود في الفترة المقبلة، ورغم اقتراب مؤشرات القوة النسبية من مناطق التشبع الشرائي، إلا أن استمرار توارد الإشارات الإيجابية منها يعزز من فرص السهم في استهداف مقاومات جديدة، مما يجعل الثبات أعلى مناطق الدعم الحالية عاملاً حاسماً في استكمال هذا الأداء الإيجابي.