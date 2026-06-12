سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر إشارات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 12-06-2026

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي ليرتد انخفاضاً مرة أخرى في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج.