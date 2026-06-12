سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 12-6-2026

لا جديد لدى سعر الزوج منذ تداولات يوم أمس لنلاحظ تشكيله لتداولات جانبية باستقراره المتكرر قرب مستوى 214.80 محاولا بذلك تجميع العزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لمهاجمة المقاومة المستقرة عند 215.50.

نؤكد على أهمية اختراق السعر للمقاومة الحالية والاستقرار أعلاها ليزيد ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية قد تبدأ من 216.10 و216.65 على التوالي, بينما فشل الاختراق سيزيد من فعالية المسار التصحيحي الهابط ليضطر السعر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو الدعم المستقر قرب 213.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 214.00 و 216.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع