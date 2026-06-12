سعر سهم ليفا (8280) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 12-06-2026

يظهر سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني (8180) أداءً صاعداً في تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم يوفر أرضية صلبة للأسعار، إلى جانب تلقيه دعماً إضافياً من استقراره فوق متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً، مما يشكل قاعدة ديناميكية تعزز من احتمالات استمرار الاتجاه الإيجابي وتمديد المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

ويأتي هذا الأداء متوافقاً مع إشارات فنية واعدة، حيث بدأت مؤشرات القوة النسبية في إصدار إشارات انعكاس إيجابية بعد وصولها إلى مستويات شديدة التشبع بعمليات البيع، هذا التحول في الزخم مدعوماً بالهيكل الفني الحالي للسهم يعزز من فرص استمرار الصعود، طالما حافظ السهم على تداولاته أعلى مستويات الدعم الفنية المرتبطة بخط الميل والمتوسط المتحرك.