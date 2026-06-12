شكرا لقرائتكم خبر عن الين يستأنف خسائره صوب منطقة تدخل السلطات اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تقترب من أدنى مستوى في ستة أسابيع

•بنك اليابان يستعد لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع المقبل

•الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات العالمية

•إيران: لم يُتخذ قرار نهائي بشأن الاتفاق الذي يأمل ترامب في توقيعه قريبًا



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى في ستة أسابيع ،ليتداول جددًا دون حاجز 160 ينات ، والذي يُعد مستوى محوري لتدخل السلطات النقدية اليابانية لدعم العملة المحلية،والحد من التحركات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي.



انتعشت مستويات العملة الأمريكية لتعوض جزء من خسائرها التي تكبّدتها في الجلسة السابقة ،وذلك وسط تجدد حالة الحذر في الأسواق ،عقب تأكيد إيران أنها لم تتخذ قرار نهائي بشأن الاتفاق الذي يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في توقيعه قريبًا.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.3% إلى (160.30¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.87¥)، و سجل أدنى مستوى عند (159.86¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 160.60 ينات.



•بخلاف نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفع الين الياباني عقب إعلان عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات الجوية التي كانت مقررة على أهداف إيرانية.



حاجز 160 ينات

تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف،خاصة مع تراجع الين دون الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي كان يُنظر إليه كعتبة قد تدفع السلطات للتدخل مرة أخرى في السوق.



وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن طوكيو تدخلت عدة مرات في أواخر أبريل و أوائل مايو الماضي لوقف تراجع الين. وقد بلغ سعر صرفه حينها 160.72 ينًا للدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024.



وحذر مسؤولون يابانيون من تقلبات الين المفرطة، وأشاروا إلى أن السلطات يمكن أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد التحركات غير المنظمة في سوق الصرف.



وأكدت وزيرة المالية ،ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة "مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة" إذا شهدت أسواق العملات تحركات مفرطة أو مضاربية.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يونيو من مستقر حاليًا فوق 95%.

•يجتمع بنك اليابان أيام 15-16 يونيو الجاري ،لدراسة أدوات السياسة النقدية الملائمة لتطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ،ليعوض جزء من خسائره الفادحة التي تكبّدها في الجلسة السابقة ،عاكساً انتعاش مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الانتعاش مع تجدد حالة الحذر والعزوف عن المخاطرة في الأسواق ،خاصة بعد تأكيد إيران أنه لم يتم الموافقة النهائية على اتفاق السلام الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،وأن بنود الاتفاق لا تزال قيد مراجعة القيادات العليا في البلاد.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بشكل مفاجئ إيقاف الضربات الجوية العسكرية التي كانت مقررة ضد العمق الإيراني، مؤكداً التوصل إلى اتفاق مبدئي وافقت عليه القيادات العليا فى طهران.

•وأكد ترامب أنه تمت الموافقة على النقاط النهائية من حيث المبدأ من قبل جميع الأطراف المعنية باتفاق السلام.

•تشمل الدول المشاركة في إطار الاتفاق: الولايات المتحدة، إسرائيل، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، تركيا، باكستان، البحرين، الكويت، الأردن، ومصر.



•أفادت التقارير أن المناقشات حول إيران رُفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على موافقتها.

•سيظل الحصار البحري ساريًا حتى إتمام الاتفاق، ومن المقرر الإعلان عن وقت ومكان توقيع الاتفاق لاحقًا.

•إيران: لم يُتخذ قرار نهائي بشأن الاتفاق الذي يأمل ترامب في توقيعه قريبًا ، حيث تراجع الجهات المعنية تفاصيل الاتفاق.

•وأكد ترامب على أن الحرب مع إيران انتهت ،وقد يتم توقيع الاتفاق في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع بحضور نائبه.



نظرة فنية

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