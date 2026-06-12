هجمات أميركية على إيران وطهران تغلق مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - شنت واشنطن هجوما على إيران، ليل الأربعاء - الخميس، وذلك بعد ساعات قليلة من قول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن بلاده ستوجّه ضربة عسكرية عنيفة وقوية إلى إيران اليوم، مؤكدا جهوزية جيشه لشن هذا الهجوم، لدفعهّا نحو توقيع اتفاق نووي جديد، وصفه بأنه "جيد وذو مغزى"، ومشددا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لإبرام أي "صفقة ضعيفة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية أكملت تنفيذ ضربات دفاعية إضافية استهدفت مواقع متعددة داخل إيران، وذلك بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

وقالت القيادة المركزية إن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء مختلفة من إيران. وأضافت أن وحدات من سلاح مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة ضد أهداف إيرانية قالت إنها شكّلت تهديداً للقوات الأمريكية ولسفن الملاحة التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية.

وأكدت القيادة المركزية أن هذه الضربات جاءت رداً على ما وصفته بـ”العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر”، مشددة على أن القوات الأمريكية “تبقى يقظة وقادرة وجاهزة”.

وجاء الإعلان عن انتهاء الضربات بعد وقت قصير من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، التي توعد فيها بهجوم “قوي وواضح” يستهدف منشآت رئيسية وقدرات عسكرية إيرانية، إلى جانب فرض حصار صارم على الموانئ لحماية الملاحة في مضيق هرمز، ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة “فوكس نيوز”، إن مسؤولين إيرانيين اتصلوا به مباشرة وطلبوا منه وقف موجة القصف الأمريكي. وأضاف أن القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخ “توماهوك” خلال موجة القصف الجديدة فجر الخميس بتوقيت إيران.

ونقل مراسل الشبكة تراي ينغست عن ترامب قوله إنه إذا لم تقبل إيران بالشروط الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، فإنه “سيقصفهم بقوة غداً مساء”.

في المقابل، نفى الحرس الثوري الإيراني صحة تصريحات ترامب بشأن طلب طهران وقف القصف، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، معتبراً أن هذه الادعاءات “مرفوضة بشدة وتشكل غطاء للهروب من الحرب.

وأضاف هيغسيث أن هذه الضربات تهدف إلى تعزيز الموقف الدبلوماسي وإجبار إيران على الاختيار بين التفاوض أو مواجهة الخطط العسكرية، مؤكداً أن فريقاً تفاوضياً برئاسة الرئيس دونالد ترمب مستعد لإبرام صفقة، وأن رفضها سيعني مواجهة ضربات مستمرة.

المصدر : وكالات