الوكالة اللبنانية: شهداء وجرحى في غارات جديدة على بلدتي صريفا وطيردبا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت الوكالة اللبنانية، الاربعاء 10 يونيو 2026 ، إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة جديدة استهدفت بلدة صريفا في قضاء صور، ما رفع عدد الغارات التي طالت البلدة إلى أربع غارات منذ صباح اليوم أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

كما أفادت بأن بلدة طيردبا في قضاء صور تعرضت لأربع غارات إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية والأحياء السكنية.

وتسببت الغارات الإسرائيلية بقطع الطريق الرئيسي في وسط البلدة، الذي يربط طيردبا ببلدة معركة ومدينة صور، فيما تعمل فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية "الرسالة" على فتح الطريق؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

المصدر : وكالات