سعر الباوند مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 12-6-2026

اصطدم سعر النحاس مؤخرا بمستوى الدعم الإضافي المستقر عند 6.1000$ ليشكل بدوره لعائق قوي أمام محاولات استئناف الهبوط التصحيحي لنلاحظ تشكيله حاليا لبعض الموجات الإيجابية واستقراره قرب 6.3600$.

نتوقع تأثر السعر بسيطرة الميل الجانبي نتيجة لانحصاره المتكرر ما بين الدعم المذكور سابقا بينما يستمر مستوى 66600$ بتشكيله لحاجز قوي حاليا, أما محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد فرص تجديد السعر للمحاولات التصحيحية ليحاول الضغط مجددا على الدعم وإيجاد منفذ لاستئناف الهبوط التصحيحي بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.1000 $ و 6.4200$

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز