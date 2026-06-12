شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع قوي بعد إلغاء ترامب ضربات ضد إيران..والداو جونز يقفز بأكثر من 900 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت العقود الآجلة للذرة خسائرها بعدما رفعت وزارة الزراعة الأمريكية بشكل مفاجئ توقعاتها لمخزونات الولايات المتحدة بنهاية موسم التسويق 2025-2026، في وقت قابلت فيه زيادة الصادرات تراجع الطلب من قطاع الإيثانول. كما واصلت عقود فول الصويا تراجعها بعد أن جاءت توقعات المعروض أعلى من التقديرات، مع خفض جديد لصادرات الولايات المتحدة.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للقمح الشتوي الأحمر الصلب بعدما خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لمحصول القمح المتضرر من الجفاف بأكثر من المتوقع، وهو محصول كان يُتوقع بالفعل أن يسجل أصغر إنتاج منذ 62 عامًا.

وجاء تقرير العرض والطلب الزراعي العالمي الشهري الصادر عن الوزارة دون مفاجآت كبيرة بالنسبة للذرة أو فول الصويا أو القمح، إلا أن الصورة العامة التي أظهرت وفرة الإمدادات على المدى القريب أبقت الأسعار قرب أدنى مستوياتها المسجلة خلال موجة البيع التي شهدها السوق خلال الأسبوعين الماضيين.

ورفعت الوزارة تقديرات مخزونات الذرة الأمريكية بنهاية موسم 2025-2026 بمقدار 3 ملايين بوشل إلى 2.145 مليار بوشل، وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات، مخالفًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى خفض طفيف. كما رفعت تقديرات مخزونات موسم 2026-2027 بمقدار 3 ملايين بوشل إلى 1.96 مليار بوشل.

وفي الوقت نفسه، زادت الوزارة توقعات صادرات الذرة لموسم 2025-2026 بمقدار 25 مليون بوشل إلى مستوى قياسي يبلغ 3.325 مليار بوشل، لكنها خفضت استخدام الذرة في إنتاج الإيثانول بنفس المقدار ليصل إلى 5.575 مليار بوشل.

أما بالنسبة لفول الصويا، فأبقت الوزارة مخزونات الولايات المتحدة لموسم 2025-2026 دون تغيير عند 340 مليون بوشل، على عكس توقعات الأسواق التي رجحت خفضًا محدودًا، كما أبقت مخزونات موسم 2026-2027 مستقرة عند 310 ملايين بوشل.

وخفضت الوزارة أيضًا توقعاتها لصادرات فول الصويا الأمريكية لموسم 2025-2026 للشهر الثاني على التوالي، عبر تقليص التقديرات بمقدار 20 مليون بوشل إلى 1.51 مليار بوشل، وهو أدنى مستوى منذ 13 عامًا، بينما رفعت بشكل طفيف توقعات عمليات السحق والمعالجة.

وعلى الصعيد العالمي، أبقت الوزارة تقديرات محصول فول الصويا في الأرجنتين والبرازيل لعام 2026 دون تغيير عند 50 مليون طن متري و180 مليون طن متري على التوالي.

لكنها رفعت تقديرات محصول الذرة في البرازيل بمقدار 3 ملايين طن متري مقارنة بتقديرات مايو، كما رفعت محصول الأرجنتين بمقدار مليوني طن ليصل إلى 61 مليون طن متري.

وقال جيريمي ماكان، مدير علاقات المزارعين في شركة “فارمرز كيبر”، إن تقرير هذا الشهر عادة ما يكون أقل تأثيرًا مقارنة بتقرير المساحات الزراعية المقرر صدوره في 30 يونيو، مضيفًا أن التغييرات في المخزونات القديمة والجديدة كانت محدودة، ما يجعل الأنظار تتجه الآن بالكامل إلى تقرير المساحات الزراعية نهاية الشهر.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الزراعة الأمريكية بتحديث تقديرات مساحات زراعة الذرة وفول الصويا في تقريرها المرتقب يوم 30 يونيو، والذي يُتوقع أن يكون عاملًا رئيسيًا في تحركات الأسعار خلال الصيف.

وفي تقرير منفصل، قدرت الوزارة إجمالي محصول القمح الشتوي لموسم 2026-2027 عند 1.03 مليار بوشل، بانخفاض 18 مليون بوشل عن توقعات مايو، وبأكثر من 27% مقارنة بمحصول موسم 2025-2026، ليكون الأصغر منذ عام 1965.

وكان المحللون يتوقعون محصولًا يقارب 1.041 مليار بوشل.

كما قُدّر محصول القمح الشتوي الأحمر الصلب، الأكثر تضررًا من الجفاف، عند 496.9 مليون بوشل، بانخفاض 18 مليون بوشل عن مايو وبتراجع 38% مقارنة بالعام الماضي.

وبحلول منتصف الجلسة، هبطت عقود الذرة تسليم ديسمبر بمقدار 6 سنتات إلى 4.4075 دولار للبوشل، بينما تراجعت عقود فول الصويا تسليم نوفمبر بمقدار 7 سنتات إلى 11.3150 دولار للبوشل. وفي المقابل، ارتفعت عقود القمح الشتوي الأحمر الصلب تسليم يوليو بمقدار 3.5 سنتات إلى 6.34 دولار للبوشل.