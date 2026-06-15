سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر خط اتجاه فرعي صاعد – توقعات اليوم – 15-06-2026

يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل محاولات مستمرة لاكتساب زخم إيجابي قد يدعم اختراق مستوى المقاومة المحوري 1.4000 واستعادة تعافيه، ويأتي هذا الأداء ضمن بيئة فنية تميل إلى الإيجابية مع تزايد محاولات المشترين لإعادة السيطرة على حركة السعر.

ويدعم هذا السيناريو استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، كما تتزامن هذه التحركات مع توارد إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعكس تحسناً تدريجياً في الزخم الشرائي ويدعم احتمالات مواصلة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة في حال تأكد اختراق المقاومة المذكورة.