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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الصقر للتأمين (8180) ينجح في الوصول لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-22 02:49 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر سهم الشركة العالمية للتأمين التعاوني (8280) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 12.90 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليساعد هذا في اكتساب الزخم الإيجابي للسهم والذي قد يساعده في استئناف مكاسبه القوية من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 12.90 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته المحورية عند سعر 14.30 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد