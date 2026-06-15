الاقتصاد

سعر النحاس يبدأ بإيجابية-توقعات اليوم 15-6-2026

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سعر النحاس يبدأ بإيجابية-توقعات اليوم 15-6-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-15 05:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر النحاس منذ تداولات هذا الصباح مع إيجابية المؤشرات الرئيسية ليحافظ بذلك على تمركزه فوق مستوى الدعم المستقر عند 6.1000$ لنلاحظ بدء تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليستقر من خلالها قرب 6.5000$.

 

نكرر التنويه إلى أن تأكيد استعداد السعر لاستئناف الهجوم الصاعد سيبقى قائم ما لم يتم اختراق المقاومة المستقرة عند 6.6000$ ليضطر لتشكيل تداولات جانبية جديدة, أما تحقيقه للاختراق والثبات فوق المقاومة سيسهل مهمة وصوله للمحطات الإضافية والتي قد تبدأ من 6.7800$ و6.9200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3500 $ و 6.6000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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