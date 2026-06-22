سعر اليورو مقابل الدولار يواجه إشارات فنية تنذر بمزيد من الخسائر – توقعات اليوم – 22-06-2026

تراجع قليلاً سعر سهم إمباور (EMPOWER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود دعم إيجابي وديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص صعود السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1.62 درهم، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 1.77 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد