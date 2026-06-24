سعر سهم بي إس إف (1050) يخترق مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 24-06-2026

واصل سعر سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (2180) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم في الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 31.44 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 34.94 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد