الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 22-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-22 10:38 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تكوينها دايفرجنس سلبي على اثر وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، وهو ما ضاعف من الضغط السلبي حول الزوج، خاصة مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

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MO Nasa

MO Nasa

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