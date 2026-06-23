الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 23-06-2026

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  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 23-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 16:30 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 4,100$، وهو الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية، ما أكسب السعر زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يحاول من خلالها تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ويدفعه في ذلك بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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