تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 23-06-2026

تقدم قليلاً سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 4,100$، وهو الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية، ما أكسب السعر زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يحاول من خلالها تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ويدفعه في ذلك بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.