الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 23-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 13:19 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم شركة روبلوكس ROBLOX CORPORATION (RBLX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستسلم السهم بذلك إلى الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وبدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم ويدفعه نحو تسجيل المزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 53.00$، ليستهدف مستوى الدعم 40.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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