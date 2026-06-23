تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 23-06-2026

تراجع سعر سهم شركة روبلوكس ROBLOX CORPORATION (RBLX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستسلم السهم بذلك إلى الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وبدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم ويدفعه نحو تسجيل المزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 53.00$، ليستهدف مستوى الدعم 40.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط