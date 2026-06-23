الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 13:22 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) سلسلة من الخسائر المتتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بكسر مستوى الدعم المهم 42.65$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 42.65$، ليستهدف بعدها دعمه المحوري 40.85$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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