تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-06-2026

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة على فقدان سريع للزخم الإيجابي المحيط بالسعر، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.