الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-06-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-22 10:43 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولاته تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من تلك المكاسب يظل السعر يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا