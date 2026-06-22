تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-06-2026

تقدم سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولاته تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من تلك المكاسب يظل السعر يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.