تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 22-06-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يزيد من قوة واستمرارية هذا المسار، خاصة مع وجود ضغط سلبي وديناميكي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.