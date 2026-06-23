سعر اليورو مقابل الدولار يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 23-06-2026

مدد سعر سهم ديوا (DEWA) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة 2.88 درهم، وسط تأثره باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي وديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 2.88 درهم، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 3.00 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد