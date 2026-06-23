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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستقر دون المتوسط المتحرك 55 -توقعات اليوم 23-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-23 05:02 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر الزوج متأثرا بسيطرة الميل الجانبي نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليكرر تذبذبه ما بين المسار الجانبي المؤقت والمتمثل بالحاجز المستقر عند 185.50 بينما يعوق ثبات الدعم المستقر عند 184.20 فرص تفعيله للهجوم التصحيحي الهابط.
مما سبق, سنبقى على حيادية التداول لحين تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية مع التذكير بأن نجاحه بكسر الدعم الحالي والثبات أدناه سيفتح أمامه باب لاستهداف العديد من المحطات التصحيحية والتي قد تبدأ من 183.55 و182.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.20 و 185.50
توقعات السعر لهذا اليوم: نستمر بالحيادية