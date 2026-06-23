الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يستقر دون المتوسط المتحرك 55 -توقعات اليوم 23-6-2026

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  • سعر الغاز الطبيعي يستقر دون المتوسط المتحرك 55 -توقعات اليوم 23-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 05:02 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر الزوج متأثرا بسيطرة الميل الجانبي نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليكرر تذبذبه ما بين المسار الجانبي المؤقت والمتمثل بالحاجز المستقر عند 185.50 بينما يعوق ثبات الدعم المستقر عند 184.20 فرص تفعيله للهجوم التصحيحي الهابط.

 

مما سبق, سنبقى على حيادية التداول لحين تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية مع التذكير بأن نجاحه بكسر الدعم الحالي والثبات أدناه سيفتح أمامه باب لاستهداف العديد من المحطات التصحيحية والتي قد تبدأ من 183.55 و182.85.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.20 و 185.50

 

توقعات السعر لهذا اليوم: نستمر بالحيادية

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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