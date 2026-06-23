شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي قبيل بيانات القطاعات الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة الأوروبية تتداول قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر

•العملة الأمريكية تحافظ على مكاسبها في سوق الصرف الأجنبي

•الأسواق في انتظار أدلة قوية حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبًا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.



من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأوروبية ، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية القوية فى منطقة اليورو ،تصدر فى أوقات متلاحقة اليوم ،بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال يونيو.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1419 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1428$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1432 $).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت يوم الجمعة ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1418 دولارًا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهراً ، عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح، خاصة بعد التوقعات العدوانية الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي عززت بقوة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام.



ويطغي ذلك على التأثير السلبي لانحسار الطلب على الملاذات الآمنة بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتي أسفرت عن الاتفاق على خريطة طريق تمتد لـ60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.



المفاوضات الأمريكية–الإيرانية

•بدء المفاوضات الفنية المتخصصة هذا الأسبوع فى سويسرا، حيث تم تشكيل مجموعات عمل منفصلة لمناقشة الملف النووي، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، تمهيداً لصياغة اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.

•الولايات المتحدة أصدرت بالفعل ترخيصاً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يسمح ببيع وتصدير النفط الإيراني ، فى أكبر خطوة عملية على صعيد تخفيف العقوبات منذ سنوات.

•هناك تقارير تفيد بأن إيران أبدت استعداداً للتعاون بشكل أكبر مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

•تم تفعيل خط اتصال مباشر في مضيق هرمز بين الجانبين لتجنب أي احتكاكات عسكرية أو حوادث بحرية قد تهدد حركة ناقلات النفط.



الفائدة الأوروبية

•تقارير:يدرس البنك المركزي الأوروبي تعليق تطبيع السياسة النقدية في يوليو إذا استقرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو المقبل مستقر حول 30%.

•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال شهر يونيو الجاري.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت البيانات الاقتصادية أكثر عدوانية عما هو متوقعًا في الأسواق ،سترتفع احتمالات وجود رفع إضافي فى أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام ،مما سيؤدي إلى انتعاش مستويات اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 23-06-2026