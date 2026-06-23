سعر الباوند مقابل الين يكرر الثبات السلبي-توقعات اليوم 23-6-2026

استأنف سعر المؤشر تشكيله لتداولات سلبية منذ يوم أمس مستغلا تمركزه المتكرر دون الحاجز الإضافي المتمثل بمستوى 7505.00 لنلاحظ اقترابه حاليا من الهدف الرئيسي الأول بملامسته لمستوى 7445.00.

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي وبالثبات العام دون المقاومة المستقرة عند 7575.00 فإن هذه العوامل تدعم الاستمرارية السلبية لنتوقع محاولة تشكيل السعر لموجات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 7400.00 و7370.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7400.00 و 7480.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض