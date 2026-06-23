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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يكرر الثبات السلبي-توقعات اليوم 23-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-23 05:01 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استأنف سعر المؤشر تشكيله لتداولات سلبية منذ يوم أمس مستغلا تمركزه المتكرر دون الحاجز الإضافي المتمثل بمستوى 7505.00 لنلاحظ اقترابه حاليا من الهدف الرئيسي الأول بملامسته لمستوى 7445.00.
مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي وبالثبات العام دون المقاومة المستقرة عند 7575.00 فإن هذه العوامل تدعم الاستمرارية السلبية لنتوقع محاولة تشكيل السعر لموجات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 7400.00 و7370.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7400.00 و 7480.00
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض