الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 23-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 10:47 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الذهب (GOLD) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى الدعم 4,100$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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