تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 23-06-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى الدعم 4,100$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.