الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين لا يزال هابط-توقعات اليوم 26-6-2026

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  • سعر اليورو مقابل الين لا يزال هابط-توقعات اليوم 26-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-26 06:41 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فشل سعر المؤشر بالثبات مطولا فوق مستوى 7350.00 لنلاحظ تسجيله يوم أمس لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 7450.00 ومن ثم ليستسلم للضغوط السلبية بتسلله نحو 7325.00.

 

استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي قد يجبر السعر على تكبد المزيد من الخسائر بانجذابه قريبا نحو 7285.00 وبتجاوزه سيعزز فرص مهاجمته للدعم المستقر عند 7250.00, أما استعادته للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لاندفاع إيجابي قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى 7435.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7250.00 و  7375.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

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