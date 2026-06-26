الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين بانتظار العزم السلبي-توقعات اليوم 26-6-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-26 06:40 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر النحاس تمسكه بالمسار التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية جديدة دون الحاجز المستقر عند 6.1000$ لنلاحظ تجديد محاولات الضغط على محور المتوسط المتحرك 55 بتذبذبه قرب مستوى 5.9500$ محاولا بذلك إيجاد فرصة لاستئناف الهبوط والوصول نحو الدعم التالي الممتد حاليا نحو 5.7700$.

 

نشير إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد ذلك الضغوط السلبية على التداولات الحالية ليعزز فرص الوصول نحو الهدف التالي المقترح سابقا, أما محاولة تجديد المحاولات الصاعدة فإن ذلك يتطلب تجاوز السعر لمستوى 6.3000$ والثبات أعلاه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7700 $ و 6.0700$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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