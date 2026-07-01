شكرا لقرائتكم خبر عن الين يعمق خسائره لأدنى مستوى في 40 عاماً تحت أنظار السلطات اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه قبيل تعليقات "كيفن وارش"

•تزايد التكهنات حول تدخل بنك اليابان في سوق الصرف الأجنبي

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوياته منذ عام 1986 ،بسبب مخاوف اتساع فجوة عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.



هبوط الين إلى تلك المستويات الأدنى في 40 عاماً ، يعزز التكهنات حول احتمالات تدخل بنك اليابان في سوق الصرف لدعم العملة المحلية ،و يرجح المتداولون أن يكون التدخل خلال العطلة الرسمية الأمريكية القادمة يوم الجمعة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى ( 162.84¥) الأعلى منذ ديسمبر 1986 ، من سعر افتتاح اليوم عند (162.52¥)، و سجل أدنى مستوى عند (162.49¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.35% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.



•وفقد الين على مدار يونيو المنصرم نسبة 2.1% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة شهرية على التوالي ،بسبب التوقعات العدوانية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



تلقي الدولار دفعة قوية من الارتفاع الأخير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،خاصة بعد صدور بيانات إيجابية عن سوق العمل في الولايات المتحدة ،عززت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.



ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،تترقب أسواق المال العالمية عن كثب في وقت لاحق اليوم ،حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" ضمن فعاليات منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا البرتغالية.



السلطات اليابانية

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التقلبات المفرطة في سعر الصرف.وأضافت كاتاياما: يشمل ذلك اتخاذ إجراءات حاسمة، تم الاتفاق عليها بين اليابان والولايات المتحدة.



أراء وتحليلات

•قال تشيدو نارايانان، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ويلز فارجو، مشيرًا إلى احتمالية تدخل آخر: نعتقد أننا قريبون من إجراء محتمل.

•وأضاف نارايانان:نحن عند مستويات حاسمة، ليس بالضرورة من حيث السعر المستهدف الفوري، بل من حيث المستويات التي قد تحتاج فيها وزارة المالية إلى التدخل للحفاظ على مصداقيتها.

•يرى المتداولون أن العطلة الرسمية الأمريكية القادمة يوم الجمعة فرصة سانحة لبنك اليابان المركزي لشراء الين، إذ قد يؤدي انخفاض السيولة إلى تضخيم أثر أي تدخل وخفض تكلفته.

•وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في شركة ستون إكس: ستتدخل وزارة المالية اليابانية إن استطاعت، لكنها لا تستطيع، لأنها تدرك أنها تسبح حالياً ضد تيار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

•وأضاف سيمبسون: إذا قدمت البيانات الأمريكية هدية مفاجئة لأنصار سياسة التيسير النقدي هذا الأسبوع، فقد تتدخل وزارة المالية بقوة مستفيدة من زخم ضعف الدولار. وحتى ذلك الحين، من المرجح أن يبقى الأمر مجرد كلام.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو المقبل مستقر حاليًا دون 25%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يحلق عالياً – توقعات اليوم – 01-07-2026