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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 15-07-2026

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  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 15-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 16:40 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يواصل سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) تداولاته المتقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، حيث ارتفع بتحركاته السابقة مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي قاده للاستقرار من جديد أعلى مستوى المقاومة العنيد 1.1430، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما قد يهدد تلك المكاسب ويجعلها عرضة للارتداد مالم يحافظ على استقرار أعلى تلك المقاومة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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