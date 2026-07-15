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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 15-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-15 16:40 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يواصل سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) تداولاته المتقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، حيث ارتفع بتحركاته السابقة مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي قاده للاستقرار من جديد أعلى مستوى المقاومة العنيد 1.1430، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما قد يهدد تلك المكاسب ويجعلها عرضة للارتداد مالم يحافظ على استقرار أعلى تلك المقاومة.