تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 15-07-2026

يواصل سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) تداولاته المتقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، حيث ارتفع بتحركاته السابقة مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي قاده للاستقرار من جديد أعلى مستوى المقاومة العنيد 1.1430، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما قد يهدد تلك المكاسب ويجعلها عرضة للارتداد مالم يحافظ على استقرار أعلى تلك المقاومة.