سعر سهم نسيج (1213) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 06-07-2026

يستقر سعر سهم تعاونية الاتحاد (UNIONCOOP) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخذ السهم هذا الأداء كهدنة يحاول خلالها التقاط الأنفاس واكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، مستفيداً من الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.14 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.33 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد