سعر سهم البحر الأحمر (4230) يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 06-07-2026

قفز سعر سهم شركة نسيج العالمية التجارية (1213) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 38.35 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه قدرة أكبر على استهداف مقاومات جديدة في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المذكور 38.35 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 37.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد