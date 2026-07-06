الاقتصاد

سعر سهم الاتصالات المتكاملة (DU) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-07-2026

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  • سعر سهم الاتصالات المتكاملة (DU) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-07-2026 1/2
  • سعر سهم الاتصالات المتكاملة (DU) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-05 23:18 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر سهم أسواق المزرعة (4006) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ما يساعد على تعزيز تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.65 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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