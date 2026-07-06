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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أسواق المزرعة (4006) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 06-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-05 23:16 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر سهم شركة سناد القابضة (4080) جلسة اتسمت بالتذبذب، استطاع خلالها بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في إشارة قوية لعزم السهم على مواصلة صعوده التصحيحي، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.55 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد