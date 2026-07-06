سعر سهم أسواق المزرعة (4006) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 06-07-2026

أنهى سعر سهم شركة سناد القابضة (4080) جلسة اتسمت بالتذبذب، استطاع خلالها بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في إشارة قوية لعزم السهم على مواصلة صعوده التصحيحي، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.55 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد