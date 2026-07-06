سعر سهم إعمار العقارية (EMAAR) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 06-07-2026

مدد سعر سهم شركة إتحاد مصانع الأسلاك (1301) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة قوية لدخول زخم إيجابي جديد يعزز من تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وجود دعم إيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثر السهم في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، بالإضافة إلى كل هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتصريف تشبعه الشرائي بها ما يمنحه قدرة أكبر على توسيع تلك المكاسب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 16.15 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.55 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد