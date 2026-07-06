سعر سهم أسلاك (1301) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 06-07-2026

قفز سعر سهم غذاء القابضة (GHITHA) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليتصدر بهذا الأداء قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة بالنسبة المئوية، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة موجة تصحيحية عرضية تهدف لتجميع هذا الزخم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.22 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.50 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد