الاقتصاد

سعر سهم شعيبة (SHUAIBA) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 06-07-2026

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  • سعر سهم شعيبة (SHUAIBA) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 06-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-05 23:19 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة البحر الأحمر العالمية (4230) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي والديناميكي نتيجة تحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في إشارة لقوة الزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 23.80 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 28.20 ريال استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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