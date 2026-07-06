سعر سهم شعيبة (SHUAIBA) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 06-07-2026

ارتفع سعر سهم شركة البحر الأحمر العالمية (4230) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي والديناميكي نتيجة تحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في إشارة لقوة الزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 23.80 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 28.20 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد