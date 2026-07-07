سعر سهم بنك دبي التجاري (CBD) يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 07-07-2026

اكتسى سهم الشركة السعودية للأسماك (6050) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لمستوى الدعم المحوري 67.70 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة وقد جاء هذا الأداء بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، وسط سيطرة موجة تصحيحية شديدة القوة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 67.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 94.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد