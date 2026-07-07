الاقتصاد

سعر سهم تبوك الزراعية (6040) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم تبوك الزراعية (6040) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-07-2026 1/2
  • سعر سهم تبوك الزراعية (6040) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم تبوك الزراعية (6040) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 23:40 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم الشركة لصناعة الورق (2300) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، ويأتي هذا بمصاحبة زيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، في ظل تحركات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 64.50 ريال، ويظل هذا السيناريو الإيجابي قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 54.30 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا