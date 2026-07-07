سعر سهم تبوك الزراعية (6040) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-07-2026

قفز سعر سهم الشركة السعودية لصناعة الورق (2300) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، ويأتي هذا بمصاحبة زيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، في ظل تحركات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 64.50 ريال، ويظل هذا السيناريو الإيجابي قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 54.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد