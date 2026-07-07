سعر سهم أديس (2382) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 07-07-2026

قفز سعر سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي (4040) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع تزامن ذلك باستناده لدهم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما ضاعف من هذا الزخم الإيجابي، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية"، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري والقريب 12.25 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 13.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد